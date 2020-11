È ormai opinione diffusa che Samsung possa anticipare il lancio dei top di gamma della linea Galaxy. Ogni pensiero sarà ugualmente valido fino al momento in cui la società di Seul non comunicherà la data di lancio di Samsung Galaxy S21, ma a supporto di tempi più brevi che in passato – si parla del 14 gennaio 2021 – c’è una maggiore affluenza dei rumor, insolita per il periodo.

L’ultimo arriva dal noto e solitamente affidabile Ice Universe, che su Twitter anticipa alcune delle caratteristiche chiave di Samsung Galaxy S21 Ultra, cioè la versione che dovrebbe stazionare al vertice di una gamma che sarà al “top” già dalla variante d’accesso. Secondo le informazioni più recenti, Samsung è pronta ad un passo indietro per farne uno, o più, avanti.

Samsung Galaxy S21 potrebbe rinunciare al sensore ToF, presente sull’attuale Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, per sostituirlo con un autofocus laser. Questa configurazione è stata già scelta su Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, quindi nonostante possa sembrare un downgrade in realtà si tratta di una scelta che ha già dimostrato di non condurre a rinunce rilevanti.

Le capacità multimediali di Samsung Galaxy S21 comunque sarebbero migliori di quelle del predecessore. I megapixel rimarranno 108, ma assicurati da un sensore migliore: il Samsung ISOCELL Bright HM1 dell’attuale “top” sarà sostituito dal Samsung ISOCELL HM3 che può vantare una sensibilità alla luce superiore del 12%.