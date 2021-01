Local Guides, o guide locali nel nostro Paese, rappresenta il programma di Google che permette agli utenti comuni di contribuire alla crescita di Google Maps aggiungendo recensioni, feedback, foto, video e altri contenuti utili alla community per quanto riguarda le attività presenti e mostrate sull’applicazione.

Sono in arrivo alcune novità

In queste ore il gigante di Mountain View sta inviando comunicazione ai propri utenti Local Guides circa alcune “modifiche al modo in cui puoi controllare la tua posizione e le impostazioni del programma Local Guides“. Alla base di questa nuova informativa è l’impossibilità a breve di non poterle più modificare tramite il sito di Local Guides.

Il team di Google sta quindi invitando tutti gli utenti iscritti al programma Local Guides di accedere alla pagina delle impostazioni per:

aggiornare la posizione , aggiungendo così la città su cui ricevere le informazioni più pertinenti e anche per confermare che quella inserita durante la fase di prima iscrizione sia ancora quella corretta;

, aggiungendo così la città su cui ricevere le informazioni più pertinenti e anche per confermare che quella inserita durante la fase di prima iscrizione sia ancora quella corretta; controllare le email in arrivo , per confermare o meno se si vuole continuare a ricevere email per le Local Guides;

, per confermare o meno se si vuole continuare a ricevere email per le Local Guides; abbandonare il programma Local Guides, cambiando il proprio stato di iscrizione accedendo all’apposita pagina per la disattivazione.

Se fate parte del programma Local Guides di Google, dovreste ricevere una email all’indirizzo di posta elettronica che avete utilizzato per registrarvi alle guide locali.