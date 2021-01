Che ne dite di un buono sconto Unieuro da 50 euro? La nota catena sta infatti regalando un altro coupon dopo quello di qualche mese fa, dedicato a coloro che aggiorneranno i dati del proprio account. Vediamo come riceverlo e utilizzarlo.

Come ottenere il buono sconto Unieuro da 50 euro

Il buono sconto Unieuro è disponibile per gli utenti già registrati, anche se non sembra essere proposto a tutti gli utenti. Per ottenerlo è sufficiente eseguire il login sul sito ufficiale della catena: potrebbe apparirvi un messaggio che invita ad aggiornare i dati personali, anche confermando quelli già presenti. In alternativa potete controllare la vostra casella di posta elettronica.

Terminata la procedura riceverete una e-mail e un SMS di conferma, con data di scadenza del buono e tutte le indicazioni.

Come sfruttare il buono sconto Unieuro

Il coupon da 50 euro è utilizzabile un’unica volta su una spesa minima di 300 euro ed è valido online e in tutti i punti vendita aderenti. Può essere usato per acquistare qualsiasi prodotto che non sia già in promozione o che non appartenga ad alcune specifiche categorie (pellet, servizi, ricariche, estensioni di garanzia, libri, gift card, prepagate, abbonamenti).

Per gli ordini online è sufficiente inserire il codice ottenuto per e-mail all’interno del campo “Utilizza i tuoi coupon“, che compare all’interno del carrello, mentre per gli acquisti in negozio è necessario mostrare il codice a barre.

Se volete provare a ottenere il buono potete recarvi sul sito Unieuro: fateci sapere se lo avete ricevuto e come avete intenzione di utilizzarlo. In caso negativo potete sempre affidarvi alle altre offerte disponibili.

Potrebbe interessarvi: migliori smartphone Android