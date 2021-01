Mai come in questo periodo storico flagellato dalla pandemia di Covid-19 è difficile per molte aziende tirare le somme. Per molte, ma non per tutte. Alcune come Samsung ed LG, nonostante le difficoltà, sono comunque riuscite a crescere, chiudendo in positivo l’ultimo trimestre di un anno nefasto.

I numeri di Samsung per il Q4 2020

Samsung Electronics ha chiuso il quarto trimestre del 2020 con una flessione di oltre 5 trilioni di won sudcoreani sul trimestre precedente ma con un trilione in più rispetto all’ultimo dell’anno precedente: sono infatti 61 i trilioni di won provenienti dalle vendite (circa 46 miliardi di euro) rispetto ai 67 del Q3 2020 ed ai 60 del Q4 2019.

Sulla stessa falsariga l’utile operativo: 9 trilioni di won sudcoreani nel Q4 2020 (circa 6,7 miliardi di euro). Nel trimestre precedente erano stati 12,35 trilioni mentre un anno fa 7,16 trilioni.

I risultati preliminari di LG per il Q4 2020

Numeri in assoluto minori per LG che comunque ha chiuso il 2020 con un sorriso smagliante. L’azienda ha incassato 18,8 trilioni di won nel quarto trimestre 2020 (14 miliardi di euro) con un profitto operativo di 647 miliardi di won (480 milioni di euro), ben il 536% in più dello stesso trimestre del 2019. Un risultato che ha dell’incredibile, specie alla luce del fatto che – fa sapere l’azienda – si tratta del trimestre migliore della sua storia, sia in termini di incassi che di profitti.

LG ha pure comunicato i risultati dell’intero 2020: 60 trilioni di won sudcoreani per un profitto operativo di 3,2 trilioni, circa 2,4 miliardi di euro, con un incremento rispetto all’anno precedente del 31%.

Potrebbe interessarti: Recensione LG Wing