I dati circa la crescita e l’espansione di Iliad durante il 2020 dimostrano ancora una volta quanto l’arrivo del nuovo operatore telefonico, sebbene recente, sia stato in grado di rivoluzionare il mercato italiano al punto che gli altri operatori stanno valutando l’arrivo di offerte operator attack espressamente pensate per attirare nuovi utenti.

Minuti illimitati e 50 GB di traffico dati

Fra questi troviamo TIM che, secondo le ultime indiscrezioni pubblicate in rete, in questi giorni dovrebbe presentare una nuova offerta mobile pensata esclusivamente per tentare i clienti Iliad e degli altri operatovi mobile virtuali (MVNO). L’offerta in questione, di cui ancora non è ancora noto il nome commerciale, avrebbe le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali;

SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali;

50 GB di traffico dati su rete 2G, 3G e 4G (fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload);

piano base TIM Base e Chat e servizi Lo Sai e ChiamaOra di TIM gratuiti;

costo mensile pari a 9,99 euro.

È inoltre probabile, ma non certo, che al momento dell’attivazione della nuova SIM venga aggiunto automaticamente il servizio TIM Safe Web Plus Mobile a 1,99 euro al mese con il primo mese gratuito, con la possibilità per il cliente di chiedere al rivenditore di non procedere all’attivazione.

Torneremo sicuramente a parlare dell’offerta in questione non appena arriveranno nuove notizie e conferme da parte di TIM.

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche