Si deve riconoscere ad Iliad il merito di avere dato un vero e proprio scossone al settore della telefonia mobile italiana e l’operatore telefonico, sin dall’arrivo nel nostro Paese, non ha nascosto di avere grandi progetti, avviando una serie di investimenti che con il passare dei mesi è proseguita.

Alla fine del 2019, Iliad poteva festeggiare il raggiungimento di un importante traguardo, ossia ben 2.000 impianti installati in appena nove mesi e, a distanza di altri 12 mesi, il risultato conseguito è ancora più rilevante: alla fine del 2020, infatti, l’operatore è riuscito a superare quota 6.000 impianti installati in tutto il Paese.

Un grande 2020 per Iliad

Si tratta di un risultato ancora più prestigioso se si considera che, a causa della pandemia di Coronavirus, Iliad aveva abbassato a 5.000 impianti il traguardo da raggiungere entro la fine dello scorso anno, soglia che è stata abbondantemente superata nonostante tutte le difficoltà del periodo.

L’infrastruttura di Iliad non comprende soltanto impianti 4G ma anche quelli basati sulla connettività 5G, già disponibile in alcuni comuni italiani (Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza).

E nel 2021 la copertura 5G continuerà a crescere, soprattutto se si considera che oltre la metà degli attuali impianti dell’operatore attivi nel nostro Paese è già collegata in fibra, quindi è già pronta per la nuova connettività.

In sostanza, si è chiuso un anno con importanti risultati per quanto riguarda la copertura e, nel caso in cui il trend dovesse essere mantenuto, a marzo (ossia a due anni anni dalle attivazioni dei primi impianti) Iliad si potrebbe trovare ad avere già più di un terzo degli impianti 4G che sono attualmente a disposizione dei rivali storici (TIM, Vodafone e WINDTRE).

