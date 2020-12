Xiaomi Mi 11 è ufficiale ed è il primo smartphone spinto dal nuovo SoC Snapdragon 888. Xiaomi potrà godere di un breve periodo di esclusiva, ma a quanto pare finirà presto.

Il noto leaker Digital Chat Station segnala che sono in arrivo altri quattro smartphone che utilizzeranno l’ultimo chipset di Qualcomm che nel corso del 2021 guadagnerà una variante “Plus”.

Il primo è iQOO 7 ufficialmente previsto per l’ 11 gennaio, seguito da Vivo X60 Pro+ che si aggiungerà a Vivo X60 e X60 Pro lanciati in Cina con chipset Exynos 1080.

Successivamente toccherà a Realme Koi (nome in codice Race), anche se l’azienda non ha ancora rivelato la data di lancio, e infine sarà la volta di Redmi “K11” (nome in codice Haydn) che presumibilmente sarà uno degli smartphone con Snapdragon 888 più convenienti.

Lo Snapdragon 888+ è atteso per la seconda metà del 2021

Il leaker afferma che il rilascio del SoC Snapdragon 888+ è previsto nella seconda metà del prossimo anno, aggiungendo che Qualcomm ha limitato il chipset Vanilla a 2,84 GHz per impedire ai produttori di tentare l’overclock.

Lo Snapdragon 888+ arriverà quasi sicuramente con frequenze più alte sia per la CPU che per la GPU, come accaduto per lo Snapdragon 865+ che ha portato un incremento del 10% per entrambi. Un aumento della frequenza di clock dovrebbe essere abbastanza attendibile, poiché lo Snapdragon 888 è tornato alle velocità di clock originali dell’865, almeno per la CPU, in quanto tutti i vantaggi in termini di prestazioni derivano dalla nuova architettura di base.

Qualcomm non rivela ufficialmente i clock della GPU, quindi è più difficile stabilire in che misura il miglioramento delle prestazioni sia dovuto all’overclocking e quanto dipenda dall’architettura.