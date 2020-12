Alcuni utenti muniti di ASUS ZenFone 7, ASUS ZenFone 7 Pro e ASUS ROG Phone 3 stanno sperimentando non pochi problemi per quanto riguarda la corretta visione di filmati a risoluzione HD su Netflix. Nelle ultime settimane, infatti, il forum ufficiale di ASUS è stato preso d’assalto da un cospicuo numero di utenti che non hanno più la possibilità di guardare contenuti a risoluzione HD sulla famosa piattaforma di streaming.

Un bug del SoC blocca i video a 540p

Il motivo di tale problema, come viene peraltro riconosciuto ufficialmente anche da ASUS, riguarda il processore integrato all’interno degli smartphone sopracitati. Infatti, nella nota ufficiale viene dichiarato quanto segue: “ASUS è al corrente del problema che interessa un numero ristretto di utenti ed è causato da un bug relativo al nostro fornitore di SoC Qualcomm. Se ciò è accaduto anche a te, ti invitiamo a contattare il servizio clienti ASUS nel tuo Paese.”

Insomma, il problema è noto, ben riconosciuto, e riguarda il SoC Qualcomm Snapdragon 865 presente sugli smartphone – il modello ROG Phone 3 monta la variante potenziata Qualcomm Snapdragon 865+. Il bug del processore di Qualcomm non permette alla tecnologia DRM utilizzata da Netflix (e anche da Amazon Prime Video) di appurare che il dispositivo in questione possegga un firmware sicuro e non modificato.

Il fallimento di questa verifica comporta il cambio dello status Widevine L1 a Widevine L3, di fatto bloccando la fruizione di contenuti video a risoluzione 540p. Purtroppo, considerando la risposta fornita da ASUS, gli utenti interessati da questo bug non hanno modo di risolverlo se non rivolgendosi personalmente al servizio clienti ASUS del proprio Paese.

Le prime informazioni condivise sul forum ASUS indicano che effettivamente il dispositivo di ricambio non sia più affetto dal bug, ma alcuni utenti indicano invece di non essersi liberati del problema, come afferma l’utente yashpandya295.

Se siete in possesso di uno degli smartphone interessati dal bug potete scoprire il livello di Widevine tramite l’applicazione DRM Info disponibile al badge del Play Store sottostante. Per caso vi è capitato di incappare nello stesso problema? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!