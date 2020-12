Circa una settimana fa è stato rilasciato un altro aggiornamento MIUI 12 per lo smartphone Redmi Note 8 Pro, tuttavia l’update si è rivelato piuttosto problematico. Dopo la sua installazione, gli smartphone di alcuni utenti hanno infatti smesso di funzionare.

Redmi Note 8 Pro si riavvia continuamente dopo l’ultimo aggiornamento MIUI 12

L’aggiornamento in questione è disponibile per gli utenti in Europa ed è identificato con il numero di build V12.0.3.0.QGGEUXM. Purtroppo sul Web sono già presenti dei report che testimoniano come Redmi Note 8 Pro si riavvii ciclicamente dopo aver effettuato l’update.

L’inconveniente non colpisce tutti gli utenti di questo smartphone Redmi e un ripristino alle impostazioni di fabbrica sembra risolverlo, tuttavia è consigliato saltare questo update e attendere la versione corretta che non dovrebbe tardare ad arrivare. Qui sotto potete vedere un video di uno degli utenti che hanno potuto constatare il problema sul loro dispositivo.

Redmi Note 8 Pro è dotato di un display da 6,53 pollici con notch a goccia e risoluzione FHD+. Il comparto fotografico posteriore include un sensore principale da 64 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP, una fotocamera macro da 2 MP e sensori di profondità da 2 MP, mentre la fotocamera frontale è da 20 MP.

Il cuore dello smartphone Redmi è rappresentato dal SoC Helio G90T supportato da una GPU Mali-G76 MC4 sufficiente per eseguire fluidamente la maggior parte dei giochi Android anche con impostazioni grafiche elevate.

Redmi Note 8 Pro è alimentato da una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 18 W, inoltre le varianti globali supportano la tecnologia NFC, non disponibile sulle varianti indiane, che tuttavia supportano le funzionalità dual-SIM con scheda microSD, mentre le unità global gestiscono un vassoio ibrido per schede SIM/microSD. Redmi Note 8 Pro è acquistabile in Italia dal 26 settembre 2019.

