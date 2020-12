Cyberpunk 2077 Mobile non esiste, si tratta solo di un nuovo “ingegnoso” ransomware che mira ai dispositivi Android dei più distratti. Andiamo ad approfondire un po’ la questione, scoprendo di cosa si tratta più da vicino.

Cyberpunk 2077 è il videogioco del momento, nel bene e nel male: dopo qualche rinvio il titolo è stato rilasciato quasi due settimane fa, ma risulta afflitto da numerosi problemi che contribuiscono a renderlo poco giocabile sulle console di vecchia generazione (PS4 e Xbox One). Questo ha portato Sony a rimuoverlo addirittura dal Playstation Store, mentre CD Projekt Red sta correndo ai ripari con le patch e sta concedendo rimborsi agli arrabbiati utenti.

Tornando a noi, viste le difficoltà del titolo su PS4 e Xbox One (qualche grattacapo in meno per le mid-gen e soprattutto per PS5 e Xbox Series X/S) risulta difficile pensare possa essere stata lanciata una versione mobile, perlomeno ora: Cyberpunk 2077 Mobile non esiste, ma è solo un pericoloso ransomware. Si tratta di una particolare tipologia di malware che, ottenuti i permessi necessari, mira a bloccare l’accesso ai dispositivi Android, chiedendo denaro per lo sblocco (ben 500 dollari entro 10 ore per la precisione).

Fortunatamente questo Cyberpunk 2077 Mobile non è disponibile sul Play Store, però risulta scaricabile da una pagina che prova a imitarlo: come potete vedere dagli screenshot qui sotto, pubblicati da un’analista di Kaspersky, sembra veramente il negozio virtuale di Google, con tanto di nome dello sviluppatore (CD Projekt Red), valutazioni, recensioni e schermate di gioco.

Fate attenzione a non cascare in questi tranelli: Cyberpunk 2077 Mobile non esiste, almeno per ora. L’unico punto in comune con il mondo Android è la versione limitata di OnePlus 8T. Fatelo sapere ai vostri amici e, come sempre, evitate di scaricare applicazioni e giochi al di fuori del Google Play Store o da fonti sicure.

