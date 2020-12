Sono passati ormai tre mesi dal lancio di Android 11 e sta lentamente crescendo il numero di smartphone che stanno ricevendo l’aggiornamento. Abbiamo pubblicato nelle scorse ore una lista aggiornata degli smartphone già aggiornati e di quelli che riceveranno la nuova versione del robottino verde nel corso delle prossime settimane.

Oggi è la volta di Motorola, che non ha ancora rilasciato alcun aggiornamento ma che, quantomeno, ha reso disponibile la lista completa degli smartphone che riceveranno Android 11. Troviamo ovviamente i Razr, entrambe le varianti di Edge e numerosi modelli delle famiglie One e G, rilasciate in tempi più o meno recenti.

Smartphone Motorola che riceveranno Android 11

Motorola Razr 5G

Motorola Razr

Motorola Edge

Motorola Edge+

Motorola One 5G

Motorola One Action

Motorola One Fusion

Motorola One Fusion+

Motorola One Hyper

Motorola One Vision

Motorola Moto G 5G

Motorola Moto G 5G Plus

Motorola Moto G Pro

Motorola Moto G Stylus

Motorola Moto G9

Motorola Moto G9 Play

Motorola Moto G9 Plus

Motorola Moto G9 Power

Motorola Moto G8

Motorola Moto G8 Power

Motorola Moto G Power

Lenovo K12 Note

Motorola non ha però rilasciato alcuna timeline, limitandosi ad affermare che il roll out inizierà nel corso dei prossimi mesi, in attesa del supporto dei partner. È dunque probabile che non vedremo alcun Motorola aggiornato prima del mese di febbraio, con i modelli Edge e Razr che potrebbero essere i primi interessati, essendo i top di gamma della produzione del brand americano.

Potrebbe interessarti: Ecco quali smartphone hanno ricevuto o saranno aggiornati ad Android 11