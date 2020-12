OPPO Find X2 Pro è stato una delle sorprese più piacevoli dell’anno ed è senza timore di smentita uno degli smartphone più completi in circolazione, per questo motivo diventa estremamente allettante con quest’offerta attiva sullo store online di MediaWorld.

Lanciato sul mercato italiano nella prima metà del 2020 ad un prezzo superiore ai 1.000 euro (1.199 euro, per la precisione), OPPO Find X2 Pro ha retto decisamente bene il passare dei mesi, per questo motivo l’offerta che vi presentiamo oggi è una specie di mosca bianca. Il modello in colorazione Black e brand Vodafone viene proposto sullo store di MediaWorld a 699 euro, il prezzo più basso mai raggiunto dal device. Non manca la possibilità di completare l’acquisto online e ritirarlo gratuitamente in negozio.

Se lo stavate tenendo d’occhio o stavate pensando di regalare/regalarvi uno smartphone premium per Natale, ecco il link per cogliere al volo questa ghiotta occasione:

Acquista OPPO Find X2 Pro Black Vodafone a 699 euro da MediaWorld.it

OPPO Find X2 Pro: recap delle caratteristiche

Dal momento che sono passati alcuni mesi dal lancio, un rapido ripasso della dotazione tecnica di OPPO Find X2 Pro è quanto mai opportuno. Ecco la scheda tecnica:

Schermo QHD+ (1440 x 3168 pixel) Ultra Vision AMOLED da 6,7 pollici con frequenza di refresh a 120 Hz e Gorilla Glass 6

Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 865 con CPU octa core a 2,84 GHz e GPU Adreno 650

12 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di memoria interna UFS 3.0

connettività 5G SA/NSA, 4G, WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, connettore USB Type-C

lettore di impronte del display

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX689 da 48 megapixel (f/1.7), sensore secondario ultra grandangolare (FoV 120 gradi) Sony IMX586 da 48 megapixel (f/1.7) e sensore da 13 megapixel (f/3.0) con zoom ottico 5x, ibrido 10x e zoom digitale 60x

fotocamera frontale da 32 megapixel (f/2.4)

batteria da 4.260 mAh (2×2130 mAh) con ricarica rapida SuperVOOC 2.0 a 65W (10V/6,5A)

certificazione IP68 speaker stereo

Android 10 con ColorOS 7.1

dimensioni di 165,2 x 74,4 x 8,8 mm (9,5 mm per la versione in pelle) e peso di 207 grammi (ceramica) 200 grammi (pelle)

