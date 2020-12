Vodafone Special Giga torna in pista: minuti illimitati e 70 GB a 7,99 euro al mese

Vodafone pare decisa a riconquistare i suoi ex clienti e in questi giorni che precedono il Natale ha cominciato a proporre via SMS la Special Giga 70 GB, un’offerta winback riservata solo a coloro che appunto desiderino rientrare in Vodafone, richiedendo la portabilità del numero.

Vodafone Special Giga a 7,99 euro per gli ex clienti

Qualora non sapeste di cosa parliamo, Vodafone Special Giga in questa versione offre minuti illimitati e 1000 SMS verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 70 GB di traffico internet in 4G al prezzo “speciale” di 7,99 euro al mese. La promozione comprende senza costi aggiuntivi – ed è una piacevole sorpresa – il Digital Service (assistenza digitale 24 ore su 24) e il servizio di reperibilità Chiamami & Recall con l’ascolto della segreteria telefonica. Il contenuto esclusivo dell’offerta fa comprendere il motivo per cui sia attivabile solo dagli ex clienti che abbiano ricevuto un SMS come questo:

Torna in Vodafone! Solo per te 70 Giga, minuti illimitati e 1000 SMS verso tutti a 7,99 euro al mese con il nuovo Digital Service. Costo SIM e attivazione 1 cent! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o voda.it/web7. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web7 entro il 17 dicembre 2020.

I clienti coinvolti dalla campagna SMS hanno tempo fino al 17 dicembre prossimo, salvo eventuali ulteriori proroghe, per recarsi in un negozio Vodafone oppure richiedere direttamente online l’attivazione della Special Giga. C’è qualcuno tra voi che ha ricevuto questo speciale “regalo”?