Mentre è in corso la fase di beta test per EMUI 11, che dovrebbe arrivare in versione stabile nei primi mesi del 2021, Huawei ha avviato il roll out delle patch di sicurezza del mese di dicembre per un nutrito gruppo di smartphone.

Si tratta di tutti i modelli coinvolti nell’aggiornamento mensile e di quelli destinati invece a ricevere un aggiornamento trimestrale. Il changelog è lo stesso e va a correggere 1 vulnerabilità critica e 11 vulnerabilità di alto livello, al fine di aumentare la sicurezza dei dispositivi Huawei.

In particolare la vulnerabilità più grave, identificata dalla sigla CVE-2020-0458, è relativa a un problema della funzione SPDIFEncoder::writeBurstBufferBytes che può portare a una corruzione della memoria. L’attacco è semplice da realizzare e può avvenire anche in maniera remota, senza che sia necessaria alcuna autenticazione e per questo è stato classificato come critico.

Gli smartphone Huawei/HONOR che riceveranno le patch di dicembre grazie all’inclusione nel programma mensile sono: Huawei Mate 40 Pro, Mate 30, Mate 30 Pro, Mate 30 pro 5G, Mate 20X, Mate Xs, P40, P40 Pro, P40 Pro+, P30, P30 Pro, P30 Lite New Edition, HONOR 20, HONOR 20 Pro e HONOR View20.

I modelli che stanno ricevendo l’aggiornamento trimestrale sono invece molti di più e includono Huawei P40 Lite/Lite 5G/Lite E, P30 Lite, P Smart 2020, Nova 5T, Mate 20 Lite d numerosi modelli della serie Y e HONOR. Per la lista completa vi rimandiamo a questa pagina.