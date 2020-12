Xiaomi Mi Band 5, la più recente delle smartband commercializzate dal colosso cinese, sta ricevendo in queste ore un nuovo aggiornamento firmware a livello globale, con alcune interessanti novità che la rendono decisamente più funzionale e migliore rispetto a tutti i modelli precedenti.

Le novità del firmware 1.0.2.46

Il firmware 1.0.2.46, che può essere installato tramite la versione più recente dell’app Mi Fit (arrivata alla versione 4.8.0), porta innanzitutto il monitoraggio del sonno 24 ore al giorno. Finora la Mi Band 5, così come tutti i modelli precedenti, era in grado di monitorare solamente il sonno notturno o qualche pisolino in determinati orari.

Ora invece anche chi dorme in orario diurni, magari per necessità lavorative, potrà conoscere la qualità del proprio sonno in maniera normale. L’aggiornamento aggiunge anche il supporto a quattro nuove lingue, indonesiano, greco, vietnamita ed ebreo.

L’ultima novità è invece riservata alla sola variante NFC, che nel nostro Paese non è mai arrivata, e permette alla smartband di supportare quattro nuovi servizi di trasporto pubblico, Yongchetong, Shengjingtong, Harbin Citytong e Dalian Pearl.

Come installare il firmware 1.0.2.46

Dovete innanzitutto verificare di aver installato la versione 4.8.0 dell’app Mi Fit e di aver connesso la smartband al vostro smartphone. A questo punto non vi resta che aprire l’app per avviare il processo di download e installazione del nuovo firmware, che richiederà solo pochi minuti.

Verificate inoltre che il livello di carica della Xiaomi Mi Band 5 sia superiore al 50%, per evitare qualsiasi problema durante la procedura di aggiornamento.