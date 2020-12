Con l’arrivo della One UI 3.0 basata su Android 11, gli utenti Samsung si staranno chiedendo quando sarà rilasciato l’aggiornamento di Good Lock alla versione 2021. Ebbene, per una completa “revisione” non dovremo attendere molto: pare che i moduli saranno tutti pronti per inizio febbraio 2021. Nel frattempo però possiamo goderci le novità di QuickStar e delle AR Emoji.

Novità QuickStar 4.1.01.15

In attesa di avere un Samsung Good Lock completamente rinnovato per la One UI 3.0, i moduli si stanno iniziando ad aggiornarsi per accogliere Android 11. Uno di questi è QuickStar, che si aggiorna alla versione 4.1.01.15 e porta diverse novità: la prima che salta all’occhio è la scomparsa della funzione di personalizzazione del pannello delle notifiche; trattandosi di una sorta di doppione, il tutto si sposta all’interno di Theme Park.

Sparisce, probabilmente solo a livello temporaneo, la funzione “Notification Popup Button”, che consentiva di fare uno swipe più breve sulle notifiche per avere accesso alla visualizzazione a popup. Restano dov’erano le opzioni per spostare l’orologio e per rimuovere le icone indesiderate sulla barra superiore.

Tra le novità abbiamo una funzione per l’ordinamento delle notifiche: quando disattivata le notifiche vengono impostate in base alla priorità, mentre attivandola si possono ordinare dalla più recente. Inoltre possiamo modificare i quick settings e la loro griglia, così come attivare una funzione che ci riporta direttamente ad Android 4.4 Kitkat: possiamo impostare un’area per “tirare giù” direttamente i quick settings senza passare dalle notifiche.

La versione 4.1.01.15 di QuickStar dedicata alla One UI 3.0 e ad Android 11 è in distribuzione sul Galaxy Store, ma se non volete aspettare potete scaricare e installare manualmente l’APK al link qui sotto:

Novità AR Emoji

Samsung sta rilasciando alcune novità anche per la funzione AR Emoji grazie alla partnership con Tafi, specializzata in avatar personalizzati per contenuti digitali. L’avatar creato sugli smartphone Samsung Galaxy compatibili potrà essere personalizzato ancora più a fondo grazie a tanti nuovi contenuti di marchi famosi, come ad esempio Coca Cola, Sprite, Fanta, Powerade, Champion Athletics, e persino con vestiti a tema supereroe.

Nella collezione Warner Bros. troveremo outfit in stile Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Batgirl, Supergirl, Scooby Doo e non solo. Vi lasciamo a un video che mostra alcune delle novità per gli avatar AR Emoji in arrivo in queste settimane, anche se non è da escludere una disponibilità limitata ad alcuni Paesi.