Good Lock è un’applicazione sviluppata da Samsung per personalizzare gli smartphone prodotti dall’azienda Coreana, non solo da un punto di vista prettamente estetico ma utile anche per regolare impostazioni e comportamento del dispositivo in determinate condizioni. Con l’arrivo di OneUI 3.0, alcuni moduli dell’app hanno smesso di funzionare, come già accaduto lo scorso anno in seguito al rilascio della OneUI 2.0 su Android 10.

Good Lock perde alcuni moduli dopo l’update alla OneUI 3.0

Come tutti i major update, anche quello che porta i dispositivi Samsung ad Android 11 porta tante novità, ma inizialmente anche alcuni problemi con alcune app che necessitano di essere aggiornate per garantire un buon funzionamento. È il caso di Good Lock, che in seguito all’update della OneUI 3.0 perde alcuni moduli che non funzionano più correttamente.

I moduli in questione sono LockStar, QuickStar, Task Changer, MultiStar, NavStar, NotiStar ed Edge Lighting+ anche se l’azienda sta già lavorando ad un update per far sì che tornino a funzionare perfettamente. I moduli sopraccitati cessano di funzionare in modi differenti, alcuni impedendo del tutto l’installazione, altri consentendola ma mostrando poi un pop-up in cui avvisano che necessitano di un update per funzionare sul nuovo sistema operativo, update che però al momento non è presente sullo store. Altri ancora, come ad esempio Task Changer, non sono proprio più presenti.

Come già detto, anche l’anno scorso si verificò la stessa problematica in occasione dell’update alla OneUI 2.0. Per continuare a personalizzare i vostri device, non potete far altro che aspettare un aggiornamento dei moduli. Se siamo fortunati, potremmo non dover attendere molto, a giudicare anche dal fatto che il changelog dell’ultimo update di Edge Lighting+ lo indicava come “In preparazione per la OneUI 3“.