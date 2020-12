Mi Mover, l’app per trasferire i dati dello smartphone di Xiaomi non è più un’esclusiva di questi ultimi. Da qualche ora è spuntata infatti sul Google Play Store, segno che diventa ora scaricabile e installabile pressoché su qualsiasi smartphone Android.

Cos’è e a che serve Mi Mover

Per chi non lo sapesse (ve ne parlammo in maniera approfondita tempo fa in questo articolo), Mi Mover è un’applicazione storica integrata negli smartphone Xiaomi da tempo, che funge da strumento per trasferire i dati da un telefono all’altro. Fa parte dunque di quella ristretta cerchia di app proprietarie pensate per facilitare la vita di chi acquista un nuovo smartphone.

E così, diversamente da molte delle sue simili e sulla falsariga di altre app di Xiaomi, Mi Mover si slega dalla MIUI e diventa per tutti, di qualsiasi produttore si tratti, il solo requisito stringente è avere Android 5.0 Lollipop o versioni successive, oltre a una manciata di MB disponibili.

Ma c’è un ma da sottolineare: solo gli smartphone Xiaomi possono essere sia mittenti che destinatari. Per tutti gli altri telefoni, purtroppo, Mi Mover funziona solo come mittente, cioè per inviare i dati a uno smartphone Xiaomi.