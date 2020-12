TIM Party lancia un nuovo concorso a premi con OPPO Reno4 5G in palio

Nella giornata di ieri, 10 dicembre 2020, TIM ha lanciato un nuovo concorso a premi nell’ambito del programma fedeltà gratuito (per clienti di rete fissa e mobile) TIM Party, che mette in palio l’interessante smartphone OPPO Reno4 5G.

Presentato sul sito ufficiale con l’eloquente slogan “Vai oltre i limiti con TIM Party e OPPO Reno4 5G“, il concorso andrà avanti fino al 19 dicembre 2020, con un’estrazione di recupero che si terrà eventualmente entro il 15 gennio 2021 e un montepremi complessivo di 5.999 euro.

Come per i precedenti concorsi dello stesso tipo, dunque, anche questo si svilupperà in una dieci giorni di giochi a premi. Ogni giorno ci sarà un OPPO Reno4 5G in palio e i premi verranno assegnati secondo modalità instant win. Qualora il premio giornaliero non venisse assegnato per qualsivoglia motivo, si aggiungerebbe a quello disponibile il giorno seguente.

Chi può partecipare e tentativi a disposizione

Al solito, la partecipazione all’iniziativa, possibile accedendo all’area utente di TIM Party, è riservata ai clienti TIM maggiorenni i quali siano residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino e che durante il periodo di svolgimento del concorso siano titolari di una numerazione mobile o intestatari di un contratto di linea telefonica fissa.

Come al solito, il numero dei tentativi di cui ciascun cliente TIM Party dispone dipende dal periodo di permanenza con l’operatore:

Cluster 1 : clienti TIM attivi da 12 mesi al massimo; 1 tentativo .

: clienti TIM attivi da 12 mesi al massimo; . Cluster 2 : clienti TIM attivi da oltre 12 mesi fino ad un massimo di 5 anni; 2 tentativi .

: clienti TIM attivi da oltre 12 mesi fino ad un massimo di 5 anni; . Cluster 3 : clienti TIM attivi da oltre 5 anni; 3 tentativi .

: clienti TIM attivi da oltre 5 anni; . Cluster 4 (Fisso e Mobile): clienti TIM che hanno almeno una linea fissa e mobile intestata al medesimo codice fiscale; clienti TIM che hanno una linea mobile in abbonamento; clienti TIM Unica, TIM 100%, TIM Smart, TIM Connect, TIM Super ed alcune offerte TIMVISION. 5 tentativi.

I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alle Onlus SOS il Telefono Azzurro (Linea nazionale per la prevenzione dell’Abuso all’Infanzia) o Fondazione Francesca Rava N.P.H., entrambe di Milano.

Per maggiori dettagli o per partecipare subito, vi rimandiamo alla pagina ufficiale di TIM Party.