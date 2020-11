TIM e Vodafone lanciano, in prossimità della stagione delle feste, due nuovi concorsi che mettono in palio premi decisamente interessanti. Scopriamo nel dettaglio le modalità di partecipazione e soprattutto i premi a disposizione degli utenti finali.

TIM Party regala Xiaomi

Ha preso il via oggi, 30 novembre, la nuova promozione dedicata agli iscritti al programma TIM Party che permette di vincere ogni giorno uno Xiaomi Mi 10 T 5G messi in palio dall’operatore telefonico.

Il concorso, denominato “Con TIM Party e Xiaomi non crederai ai tuoi occhi” è riservato agli iscritti al programma fedeltà di TIM con uno smartphone Xiaomi Mi 10T in palio da oggi e fino al 9 dicembre 2020, per un totale di dieci smartphone. è prevista una estrazione di recupero entro il 20 dicembre nel caso in cui uno o più smartphone non venissero reclamati dai vincitori.

La modalità di partecipazione è instant win, con un metodo completamente casuale, senza che sia necessario completare alcun gioco o questionario. Gli utenti potranno partecipare un numero limitato di volte, a seconda del cluster di appartenenza: una volta al giorno per i clienti attivi da meno di 12 mesi, 2 volte al giorno per i clienti da 12 mesi a 5 anni, tre volte al giorno per i clienti da più di 5 anni e cinque volte al giorno per i clienti di rete fissa e mobile (intestata allo stesso codice fiscale).

Vodafone Vinci Infinito

Si chiama Vinci Infinito il nuovo concorso di Vodafone che prenderà il via domani, e che si protrarrà fino all’8 gennaio 2021. Anche in questo caso la partecipazione è riservata ai clienti e la modalità di estrazione è quella instant win in maniera completamente casuale.

I partecipanti al concorso possono vincere un anno di offerta Infinito fully unlimited, con minuti e SMS verso tutti i numeri nazionali e traffico Interne senza limiti. Salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, l’iniziativa di Vodafone dovrebbe selezionare un vincitore all’ora, nella fascia dalle 8:00 alle 23:00 per un totale di 600 vincitori.

Se siete clienti Vodafone non vi resta che visitare domani il sito Vodafone per maggiori dettagli su questa imperdibile promozione.