L’anno scorso Apple ha lanciato la propria app di ricerca medica per gli utenti che utilizzano iPhone e Apple Watch. Con la nuova app Health Studies ora anche Google sta cercando di supportare i medici, che spesso hanno difficoltà a raccogliere sufficienti quantità di dati utente, e gli utenti stessi nel fornire dati.

Google Health Studies permette di iscriversi a progetti di ricerca e fornire dati in modo sicuro tramite sondaggi o letture di sensori corporei. Il primo studio, condotto da Harvard Medical e dal Boston Children’s Hospital, si concentra sulle patologie respiratorie come il COVID-19 e altre forme di influenza.

Previous Next Fullscreen

Google Health Studies si focalizza sulle malattie respiratorie

Il dott. John Brownstein, professore presso la Harvard Medical School e Chief Innovation Officer del Boston Children’s Hospital, ha dichiarato che l’applicazione fornisce alle persone un modo semplice e sicuro per partecipare alla ricerca medica, consentendo ai ricercatori di scoprire nuove informazioni epidemiologiche sulle malattie respiratorie. Google Health Studies mira a creare opportunità per consentire a più persone di partecipare alla ricerca sulla salute.

Google afferma che i dati forniti dagli utenti sono crittografati e archiviati in modo sicuro sul loro dispositivo, inoltre gli utenti potranno vedere esattamente a cosa stanno contribuendo e gli studi saranno in grado di accedere solo ai dati per i quali le persone hanno fornito la loro approvazione.

Il colosso di Mountain View rassicura inoltre sul fatto che i dati di ricerca personali non verranno condivisi o venduti agli inserzionisti. L’app si basa sull’apprendimento e sull’analisi federati per gestire i dati, consentendo ai ricercatori di raccogliere dati aggregati e resi anonimi da più dispositivi contemporaneamente.

Google Health Studies è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app e chiede le autorizzazioni per l’accesso alla posizione e alle informazioni sulla connessione Wi-Fi. A seguire trovate il badge per individuare l’applicazione nel Google Play Store. Per l’installazione è necessario Android 7.0 o versioni successive.