Realme, dopo avere aperto la fase di preview di Android 11 per Realme X50 Pro 5G, in queste ore sta iniziando a rilasciare l’aggiornamento alla versione definitiva di Android 11 per lo smartphone sopracitato. Prima di andare a scoprire alcune delle tante novità contenute all’interno del changelog della Realme UI 2.0, ci teniamo a precisare che l’update è attualmente in propagazione in India.

Tante novità e ottimizzazioni di sistema

La build C.16 dell’aggiornamento alla Realme UI 2.0 contiene molte novità e ottimizzazioni di sistema, fra cui:

creare uno sfondo scegliendo i colori dalle foto salvate in galleria;

possibilità di utilizzare icone di terze parti nella home screen;

tre modalità di tema scuro per modificare il colore delle icone, degli sfondi e anche il contrasto del display;

possibilità di trascinare testo, immagini e file da un’app all’altra in modalità split screen;

impostare un lasso di tempo in cui la modalità non disturbare si attiva;

aggiunte diverse animazioni meteo;

luminosità automatica ottimizzata;

possibilità di aggiungere un messaggio personalizzato da inviare ad alcune persone specifiche in caso di batteria scarica (15%).

È probabile che ci vorranno alcuni giorni, forse settimane, prima che l’aggiornamento ad Android 11 e le tante novità delle Realme UI 2.0 per Realme X50 Pro 5G saranno disponibili in Italia, ma state certi che ve lo faremo sapere non appena lo saranno.