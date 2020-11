La scorsa settimana vi abbiamo parlato dell’introduzione nell’app Google Home di un menu ridisegnato per Nest Hub e altri dispositivi e pare che finalmente il colosso di Mountain View abbia dato il via al rilascio dell’update che porta con sé tale novità.

Al momento sembra che soltanto i possessori di Nest Hub e Nest Hub Max potranno beneficiare di questo nuovo menu mentre i possessori di Nest Audio e Nest Mini dovranno pazientare ancora prima di poterlo provare per i propri device.

L’app Google Home riorganizza il suo menu

A differenza delle recenti modifiche significative dell’interfaccia utente, questa nuova modifica al design è molto meno rilevante ma probabilmente avrà un impatto decisamente più incisivo una volta che saranno stati aggiunti altri dispositivi.

Chi possiede Nest Hub o Nest Hub Max e vuole provare questa novità deve aggiornare l’app Google Home all’ultima versione disponibile e quindi collegarla al device. Una volta fatto ciò, è necessario selezionare il dispositivo dalla schermata iniziale dell’app Google Home e toccare l’icona dell’ingranaggio nell’angolo in alto a destra per visualizzare le impostazioni del dispositivo.

L’interfaccia utente ridisegnata mostra ora due sezioni, ossia caratteristiche generali (include in alto le informazioni sul dispositivo, riconoscimento e condivisione, notifiche e benessere digitale) e dispositivo (mostrerà le opzioni più specifiche del prodotto) mentre prima dell’update l’app aveva un lungo elenco di impostazioni diverse (in pratica, le varie voci sono organizzate in modo tale da consentire all’utente di trovare l’opzione desiderata in un paio di tocchi).

Probabilmente in futuro in questa riprogettazione supporterà anche altri dispositivi smart home, che gli utenti avranno la possibilità di gestire in modo molto più immediato.

Come scaricare l’ultima versione

Potete scaricare la più recente versione disponibile dell’app Google Home per Android (ad oggi è la release 2.30.1.17) da APK Mirror (qui trovate la pagina dedicata) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: