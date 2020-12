Come utenti Android è molto probabile che utilizziate Google Foto per salvare foto e video sul cloud in modo da averli sempre a portata di mano e soprattutto senza intaccare lo spazio a disposizione sul vostro smartphone. Se, però, le novità svelate da Google circa la gestione dello spazio illimitato dovessero non rappresentare le vostre necessità, forse l’arrivo di Monument 2 su Kickstarter potrebbe farlo.

Sincronizzazione locale facile e immediata

Nel caso non conosceste Monument, e in questo caso Monument 2, si tratta di un sistema di archiviazione di foto e video in grado di riconoscere e gestire automaticamente i vostri scatti proteggendo la vostra sicurezza. Il sistema, simile ad un mini PC, può riconoscere automaticamente i volti nelle foto, catalogare il contenuto delle foto per facilitare la ricerca di luoghi come “montagne” e altro, eliminare le foto doppioni e raggruppare automaticamente scatti simili.

Disponibile in tagli diversi di memoria e con la possibilità di acquistare il modello già munito di SSD – il modello sprovvisto può essere facilmente smontato per aggiungere un hard disk SSD e velocizzare così il sistema -, permette anche di gestire hard disk esterni, schede di memoria esterne oppure di sfruttare la connessione Wi-Fi dual band di casa e apparire come risorsa esterna condivisa.

Tutte le foto e i video vengono automaticamente sincronizzati e salvati, indipendentemente da dove esse arrivino: smartphone, computer, hard disk esterni, SSD, account cloud, cartelle locali, cartelle Dropbox e tanto altro. Tutte le informazioni, così come le varie operazioni di riconoscimento dei volti e non solo, vengono effettuate in loco, sul dispositivo tramite il Neural Processing Unit (NPU). Tutti gli album possono essere protetti tramite l’utilizzo di un codice PIN, mentre il supporto alla crittografia end-to-end rende la trasmissione di foto e video sempre sicura.

Rispetto alla prima generazione sono stati fatti enormi passi in avanti non solo dal punto di vista del design, adesso più compatto e anche più appagante dal mero punto di vista estetico, ma anche sulla sicurezza, la possibilità di gestire il plugin di hard disk esterni, creare album fotografici a partire da cartelle, supporto a sistemi NAS, gestione dell’accelerazione hardware (NPU), riconoscimento facciale, modalità presentazione per guardare foto e video in slideshow, supporto agli SSD e tanto altro.

Monument 2 è disponibile su Kickstarter nelle seguenti versioni:

Monument 2 senza disco: Monument 2 a 179 dollari in offerta con il 14% di sconto; Monument 2 in coppia a 298 dollari con il 29% di sconto.

Monument 22 con SSD incluso: Monument 2 con SSD da 1 TB a 299 dollari con il 25% di sconto; Monument 2 con SSD da 2 TB a 449 dollari con il 10% di sconto.



La disponibilità prevista è indicata per maggio 2021 con spedizioni internazionali.