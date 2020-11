Huawei presenta le offerte per il Cyber Monday 2020 e propone diversi prodotti del suo ecosistema in forte sconto: si parte dalle cuffie Huawei FreeBuds Pro, disponibili a prezzo ribassato anche su Amazon, ma le occasioni sono parecchie. Scopriamole insieme nel dettaglio.

Le offerte Huawei del Cyber Monday 2020

Huawei ha pensato a diversi sconti per la giornata del Cyber Monday 2020, che vanno a toccare dispositivi del comparto audio, smartphone e wearable. L’occasione principale è costituita dalle cuffie Huawei FreeBuds Pro con cancellazione attiva del rumore, proposte sul Huawei Store e su Amazon.it al prezzo di 129 euro (anziché 179), con servizio Huawei Music incluso.

Per quanto riguarda gli smartphone Android abbiamo Huawei P40, disponibile al prezzo speciale di 479 euro nelle colorazioni Black, Silver e Blush Gold, e Huawei P30 Pro, proposto a 499 euro. Tra i wearable troviamo poi lo smartwatch Huawei Watch GT 2e, acquistabile nelle versioni Lava Red, Graphite Black e Mint Green a 89 euro.

Gli sconti Huawei continuano ancora per qualche giorno

Oltre alle offerte che abbiamo appena visto, disponibili solo per oggi, il Huawei Store propone altri sconti validi fino al 4 dicembre su smartphone, tablet, notebook e wearable. Tra questi spiccano Huawei Watch Fit, Huawei MateBook X Pro 2020, Huawei P Smart 2021 e Huawei MatePad T10s, ma ecco nel dettaglio tutte le proposte più interessanti:

Fino al 6 dicembre l’abbonamento di 3 mesi a Huawei Music Premium è disponibile a 0,99 euro (invece di 29,97): a disposizione oltre 50 milioni di brani e ascolti illimitati senza pubblicità. Chi si iscriverà entro il 10 gennaio alla newsletter potrà partecipare all’estrazione di alcuni premi, che comprendono Huawei Mate 40 Pro, Huawei P Smart 2021, Huawei X GENTLE MONSTER Eyewear II, Huawei FreeBuds Studio e Huawei Watch Fit.

Fino al 10 dicembre, inoltre, tutti gli utenti che risponderanno correttamente ad alcune semplici domande sull’App Supporto, recentemente rinnovatasi, potranno ottenere il 10% di sconto sull’acquisto di Huawei Watch Fit, Huawei FreeBuds e Huawei Watch GT2.

Extra sconto sul Huawei Store con questo coupon

Se non siete ancora soddisfatti sappiate che potete sfruttare un coupon per abbassare ulteriormente i prezzi del 10% sul Huawei Store. Vi basterà inserire il codice sconto “ABRANDLOVER1” all’interno del campo “Utilizza coupon” nel carrello per avere un extra sconto. Potete scoprire tutte le proposte del Huawei Store per il Cyber Monday al link qui sotto:

