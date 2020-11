Microsoft Launcher è stato rilasciato in anteprima per Android insieme a Microsoft Edge e da allora ha ricevuto vari miglioramenti e nuove funzionalità.

Microsoft è ancora determinata a migliorare il suo launcher per Android e oggi lancia un aggiornamento dell’app che la rende più stabile, ma con qualche svantaggio.

Novità in Microsoft Launcher

Microsoft Launcher ottiene miglioramenti all’interfaccia utente relativi alla disposizione della pagina in modalità panoramica e al posizionamento delle app e il fix di alcuni bug noti, tuttavia il nuovo update rimuove il supporto per la funzionalità Timeline e il controllo genitori per la famiglia.

L’app Microsoft Family Safety è già stata rilasciata e offre la maggior parte delle stesse funzionalità come i rapporti su un’attività dell’app, le posizioni dei bambini su una mappa e l’impostazione dei limiti per le applicazioni.

Microsoft Launcher fa parte di quella categoria di applicazioni per smartphone Android che conosciamo come launcher alternativi. Rispetto a nomi più noti come Nova Launcher e Action Launcher, l’app di Microsoft è comunque uno dei migliori cinque launcher della categoria per completezza.

Come aggiornare Microsoft Launcher

L’aggiornamento 6.2.201002.92049 di Microsoft Launcher è in roll out da oggi e potete verificare se è già disponibile per il vostro dispositivo tramite il Play Store di Google toccando il badge che trovate a seguire.