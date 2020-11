Sebbene i contenuti 4K non siano ancora così diffusi, la tecnologia non si ferma e i principali produttori e aziende che si occupano di streaming multimediale sono già proiettati sullo standard 8K ed al riguardo ci sono delle importanti novità per Android TV.

Ricordiamo che sul mercato sono già disponibili diversi modelli Android TV che supportano la tecnologia 8K e pure su YouTube non mancano i contenuti con tale risoluzione anche se, fino a poco tempo fa, il limite di streaming sull’applicazione dedicata a tale tipo di dispositivi era fermo a 4K.

Ebbene, con la versione 2.18.08 dell’applicazione YouTube per Android TV è stato introdotto un supporto 8K sui dispositivi che fanno girare la versione 10 (o successiva) del sistema operativo del colosso di Mountain View.

Le novità di YouTube per Android TV versione 2.18.08

Questo è il changelog ufficiale revisionato della nuova versione dell’applicazione:

visualizza la schermata iniziale di YouTube Music

introdotto il supporto a Cast Connect

introdotto un supporto 8K limitato ad Android 10 e versioni successive

migliorata la selezione della risoluzione

risolti i problemi relativi agli errori di data e orario

vari altri miglioramenti della piattaforma

Una prima versione di tale changelog conteneva anche l’introduzione del supporto AV1 HDR in riproduzione, sostituito poi in quello revisionato con il supporto Cast Connect, soluzione che integra in modo più efficiente i contenuti trasmessi su TV con controlli di riproduzione locali (compreso il telecomando) e un menu per la selezione della risoluzione dello schermo migliorato (ve ne abbiamo già parlato qualche mese fa).

Come scaricare la nuova versione dell’applicazione

La versione 2.18.08 dell’app YouTube per i dispositivi Android TV può essere scaricata da APK Mirror (seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Ricordiamo, infine, che in questi giorni sono disponibili tante offerte per il Black Friday e tra di esse vi sono anche quelle che riguardano dispositivi Android TV: le potete trovare tutte qui.