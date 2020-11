Dopo i recenti leak, che suggeriscono un imminente arrivo della versione stabile di OneUI 3.0 sulla più recente serie di Galaxy S20 del colosso sudcoreano, Samsung apre la Beta di OneUI 3.0 anche a tutta la serie Galaxy S10, dando la possibilità agli utenti in possesso di uno dei tre smartphone, di partecipare al programma e testare in anteprima Android 11.

Samsung rilascia la beta di OneUI 3.0 per tutta la serie S10

Sono quindi i vari Galaxy S10e, Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus i diretti interessati, ma attualmente sono solo India, Corea del Sud e Regno Unito i Paesi che entreranno a far parte del programma, ai quali si aggiungeranno, probabilmente, anche Polonia e Germania nel corso dei prossimi giorni. Per partecipare alla Beta, è necessario eseguire l’accesso dall’app Samsung Members ed occorre iscriversi al programma, se disponibile. Una volta effettuata l’iscrizione, verrà notificata all’utente la presenza di un aggiornamento tramite OTA che, una volta installato, consentirà di provare in anteprima il nuovo update e porterà il sistema operativo all’ultima versione attualmente disponibile, Android 11.

La Beta per i Galaxy S10 e sui nuovi foldable Galaxy Z era attesa già all’inizio del mese di Novembre, ma è arrivata solo ora a causa di una serie di problemi legati ad un eccessivo consumo della batteria, che hanno portato l’azienda a rimandare l’apertura del programma fino a questo momento. Pare che ora gli aspetti più gravi legati al consumo della batteria siano risolti, ma occorre ricordare che le versioni Beta spesso contengono diversi bug e possono portare con sé diverse problematiche di diversa natura, impedendo all’utente di usare il telefono in maniera corretta con disservizi di varia natura, tra cui i più gravi potrebbero anche comportare la perdita dei dati personali e l’eventuale malfunzionamento di fotocamera, chiamate o altro.

Il rilascio della versione stabile dell’update Android 11 OneUI 3.0 per i Galaxy S10 è previsto indicativamente per il primo trimestre del nuovo anno, ma dipenderà anche da come evolverà il programma Beta. Vi terremo aggiornati non appena sapremo notizie più precise sulle date di rilascio in Italia!