Samsung ha rilasciato di recente la sesta release della One UI 3.0 Beta su Galaxy S20, che porta il dispositivo alla versione 11 di Android. Si sono rivelate particolarmente interessanti le note di rilascio per questa nuova versione, che contiene una novità per i dispositivi interessati dall’update.

One UI 3.0 Beta 6, niente più rollback ad Android 10 per i Galaxy S20

A partire da questa versione della beta datata 19 Novembre, attualmente disponibile solo in India ed Inghilterra, non sarà più possibile eseguire un rollback ad Android 10, com’è possibile leggere anche dallo screenshot dell’update che trovate di seguito. L’ipotesi è ovvia, e lascia intendere che si avvicini sempre più il rilascio della release pubblica, che verosimilmente potrebbe approdare sui primi smartphone già verso fine anno, per poi essere rilasciata gradualmente in tutti gli altri mercati.

Al momento, i Paesi interessati dal programma beta della One UI 3.0 sono USA, Corea del Sud, Inghilterra, Polonia, Germania, Cina e India. Per gli utenti interessati, è possibile iscriversi al programma tramite l’app ufficiale Samsung Members dove troveranno il link per il download dei firmware beta che, una volta installati, si aggiorneranno regolarmente tramite FOTA (Firmware Over The Air).

Ricordiamo che la beta pubblica interessa tutta la serie S20 prodotta dall’azienda sudcoreana, includendo i modelli Samsung Galaxy S20 Plus e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Nonostante sembri che i tempi siano ormai maturi per il rilascio della release ufficiale, è bene far presente che potrebbero volerci tempi ben più lunghi prima che l’update sia reso disponibile a tutti. Vi terremo comunque aggiornati, non appena avremo notizie più certe sulla data di uscita!