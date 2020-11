Ai tanti vantaggi del programma Amazon Prime, come le spedizioni gratuite o l’abbonamento a Prime Video, si aggiunge ora una nuova sezione dedicata agli appassionati di risparmio. Si chiama Amazon Coupons ed è dedicata, come dice il nome stesso, a una ricca selezione di coupon per risparmiare sui vostri acquisti.

La nuova sezione, accessibile utilizzando il link che trovate qui sotto, offre una serie di coupon esclusivi dedicati ai clienti del servizio Amazon Prime. Nella schermata iniziale troverete i coupon più popolari del momento ma nella parte sinistra della pagina è presente un elenco che vi permetterà di selezionare quelli più adatti alle vostre necessità.

Ottenere lo sconto è davvero molto semplice, visto che dovrete semplicemente premere il tasto “Seleziona coupon” situato sotto alla descrizione dello sconto. In questo modo il coupon verrà associato al vostro account e dovrete semplicemente selezionare il prodotto inserendolo nel vostro carrello.

Non dovrete ricordarvi selezionare caselle o inserire codici sconto, visto che sarà gestito tutto da Amazon. Una volta selezionato il prodotto, verrete avvisati che lo sconto sarà applicato sul carrello. Vi basterà entrare nel carrello e completare l’ordine per ottenere immediatamente lo sconto e risparmiare sui vostri acquisti.

Al momento, ad esempio, potete risparmiare 30 euro sull’acquisto di Amazfit GTS, sconti del 5/10% su numerose cuffie wireless e su molti altri prodotti di elettronica. Si tratta ovviamente di prodotti spediti direttamente da Amazon, che potrebbero però essere venduti da negozi di terze parti.

Per gli abbonati al servizio Prime si tratta dunque di una chicca da non perdere, in vista delle festività natalizie, per ottenere sconti ulteriori sui prossimi acquisti. È inoltre presente, nella stessa pagina, una selezione di codici sconto dedicati al servizio “Iscriviti e Risparmia” che vi permette ulteriori sconti su numerosi prodotti per la salute e cura della persona, alimentari e molto altro.

