Dopo l’arrivo di alcuni aggiornamenti software per questi medio gamma Samsung, in queste ore il team di sviluppo del colosso sudcoreano ha iniziato a rilasciare un aggiornamento software per Samsung Galaxy S10 Lite e Samsung Galaxy Note 9, due smartphone piuttosto validi e ancora oggi alquanto comuni nel nostro Paese.

NovitĂ aggiornamento G770FXXS3CTJ3 e N960FXXU6FTK1

Disponibili nella versione G770FXXS3CTJ3 per Samsung Galaxy S10 Lite e N960FXXU6FTK1 per Samsung Galaxy Note 9, entrambi gli smartphone ricevono un piccolo aggiornamento software rispettivamente pari a 160 MB e 111 MB contenenti le patch di sicurezza di novembre 2020.

Il changelog non sembra fare riferimento ad ulteriori novitĂ per i sopracitati smartphone, sebbene sia altamente probabile che per entrambi il team di sviluppo sia andato anche a ritoccare qualche piccolo bug ed eventualmente migliorare anche la stabilitĂ e la reattivitĂ generale del sistema.

Come aggiornare Samsung Galaxy S10 Lite e Galaxy Note 9

L’aggiornamento G770FXXS3CTJ3 per Samsung Galaxy S10 Lite e N960FXXU6FTK1 per Samsung Galaxy Note 9 è attualmente in propagazione in Belgio e in Olanda, con la possibilitĂ che arrivi presto anche qui da noi in Italia. Nel mentre, in caso non vogliate attendere l’arrivo della notifica che avvisa circa la disponibilitĂ dell’update, potete controllarne manualmente la disponibilitĂ tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa.