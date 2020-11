Samsung, in queste ore, ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento alla One UI 2.5 per gli smartphone Samsung Galaxy A50S e Samsung Galaxy A70. In aggiunta, il team di sviluppo ha pubblicato un update anche per il firmware di Samsung Galaxy Fit 2.

NovitĂ aggiornamento A507FNXXU5CTK3 e A507FNXXU5CTK3

L’aggiornamento A507FNXXU5CTK3Â per Samsung Galaxy A50S e A705FNXXU5CTK4Â per Samsung Galaxy A70 porta, come abbiamo detto, la versione 2.5 della One UI. Oltre alle novitĂ ormai note relative alla personalizzazione Android di Samsung, entrambi i firmware svelano anche l’arrivo delle patch di sicurezza di novembre 2020 per ambedue gli smartphone.

Come aggiornare Samsung Galaxy A50S e A70

L’aggiornamento per Samsung Galaxy A50S e Samsung Galaxy A70 è rispettivamente in rollout in Vietnam e in Ucraina tramite l’operatore mobile Kyivstar. Entrambi gli smartphone dovrebbero iniziare ad aggiornarsi anche qui in Italia nel corso delle prossime settimane, pertanto potete controllare la disponibilitĂ dell’update tramite il menu Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

NovitĂ aggiornamento R220XXU1ATK5

Venendo invece al wearable del colosso sudcoreano, l’aggiornamento R220XXU1ATK5 per Samsung Galaxy Fit 2 ha un peso di appena 0,7 MB e va a correggere alcune aree del sistema operativo.

Il changelog fa riferimento a miglioramenti vari circa la stabilitĂ e la fruibilitĂ del sistema, un prolungamento della vibrazione relativa al timer della sveglia, la possibilitĂ di riconoscere automaticamente le pause durante l’attivitĂ fisica e la correzione di un bug relativo al passaggio alla schermata dell’orologio dopo lo spegnimento dello schermo durante l’utilizzo del timer.

Come aggiornare Samsung Galaxy Fit 2

L’aggiornamento R220XXU1ATK5 per Samsung Galaxy Fit 2 è attualmente in fase di rollout in India, ma non dovrebbe metterci molto prima di sbarcare anche negli altri paesi, compreso il nostro. Potete controllarne la disponibilitĂ tramite l’apposito menu degli aggiornamenti software a livello dell’applicazione mobile Samsung Galaxy Wearable.