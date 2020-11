Nelle scorse ore sono arrivati nuovi aggiornamenti con le patch di sicurezza Android per alcuni popolari smartphone: stiamo parlando di HONOR 20, 20 Pro e V20, HONOR 9X e 9X Pro e Samsung Galaxy A5 (2016).

Le novità per HONOR 20, 20 Pro e V20

Iniziamo da HONOR 20, 20 Pro e V20, smartphone che ricevono l’aggiornamento che porta con sé le patch di sicurezza relative ad ottobre 2020 (21 vulnerabilità di alto livello e 1 di medio livello), risolvendo qualche bug riscontrato nelle precedenti release software e migliorando nel complesso l’esperienza utente offerta.

L’update, che porta il software dalla versione 10.1.0.168 alla 10.1.0.170 ed è basato su Magic UI 3.1, è già in fase di rilascio e nel giro di qualche giorno dovrebbe raggiungere tutti gli smartphone nei vari mercati.

Le novità per HONOR 9X e 9X Pro

Passando a HONOR 9X e 9X Pro, l’aggiornamento appena rilasciato porta con sé le patch di sicurezza Android relative a novembre 2020 (4 vulnerabilità critiche e 15 di alto livello).

L’update in questione è in fase di rilascio in Cina e porta il software dalla versione 10.1.0.109 alla 10.1.0.110 (basata su EMUI 10.1).

Le novità per Samsung Galaxy A5 (2016)

Anche per il Samsung Galaxy A5 (2016) nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento, cosa decisamente insolita se si considera che parliamo di uno smartphone che si avvicina al quinto anniversario del suo esordio sul mercato (l’ultimo update ricevuto risale al 2019).

Il nuovo update ha un “peso” di quasi 46 MB e porta il firmware alla versione A510FXXS8CTI7. Il relativo changelog parla di miglioramento della sicurezza ma la patch installata dovrebbe essere sempre quella di luglio 2019 (la build tuttavia è del 16 settembre 2020).

La disponibilità dell’aggiornamento è stata segnalata per i Samsung Galaxy A5 (2016) commercializzati in Olanda e Belgio ma dovrebbe presto raggiungere anche gli altri mercati.

Come aggiornare

Potete scaricare la nuova versione software andando nel menu delle Impostazioni, scorrendo fino alla sezione dedicata agli aggiornamenti e verificando la disponibilità dell’update, che dopo il relativo download potrà essere installato.