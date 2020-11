Realme svela il suo nuovo smartphone 5G, una variante della coppia lanciata lo scorso settembre: oggi è il giorno di Realme 7 5G, presentato attraverso un evento in live streaming globale. Scopriamo insieme tutti i dettagli al riguardo.

Realme 7 5G è ufficiale: ecco caratteristiche e funzionalità

Realme continua a crescere e non ha intenzione di fermarsi, ovviamente. In base al report di Counterpoint relativo al terzo trimestre 2020, l’azienda ha venduto 50 milioni di smartphone, e per ringraziare i suoi fan ha deciso di lanciare offerte speciali sui prodotti AIoT e sugli smartphone (che potete trovare sul sito).

Nella sua opera di crescita europea, l’azienda cinese svela Realme 7 5G, che diventa lo smartphone con connettività di quinta generazione più conveniente del segmento. A poco più di un mese dal lancio della coppia Realme 7 e Realme 7 Pro, la casa cinese prova a rendere accessibile a tutti il 5G grazie al supporto al 5G dual SIM dual stand e alle tecnologie dual VoNR, NSA e SA e 2CC 5G-CA: andiamo a scoprire tutte le caratteristiche.

Realme 7 5G non è uno smartphone compatto (162,2 x 75,1 x 9,1 mm), e dispone di un display LCD da 6,5 pollici a risoluzione Full-HD+ (1080 x 2400 pixel per 405 ppi) con refresh di 120 Hz e frequenza di campionamento di 180 Hz, che copre più del 90% della parte anteriore. Il suo “cuore” è costituito dal SoC MediaTek Dimensity 800U da 7 nm con modem 5G e GPU ARM G57: si tratta di un octa-core con due Cortex-A76 a 2,4 GHz uniti a sei Cortex-A55 a 2,0 GHz per le operazioni meno impegnative. Lato memorie troviamo fino a 8 GB di RAM LPDDR4x in abbinamento a 128 GB di storage interno UFS 2.1 (espandibili tramite microSD).

Il comparto fotografico di Realme 7 5G è composto da quattro sensori posteriori e uno anteriore: sul retro abbiamo sensore principale da 48 MP con apertura f/1.8, sensore ultra grandangolare da 8 MP (119° e f/2.3) e una coppia di sensori da 2 MP per il bianco e nero (f/2.4) e gli scatti macro (4 cm, f/2.4); per i selfie troviamo invece una singola fotocamera integrata nel foro del display da 16 MP (apertura f/2.1).

Completano il quadro hardware Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band, Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C, porta per il jack da 3,5 mm, sensore di impronte integrato nel pulsante di accensione laterale e la generosa batteria da 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 30 W (da 0 al 100% in 65 minuti). Lato audio lo smartphone supporta Dolby Atmos e Hi-Res Audio per una migliore esperienza d’ascolto con film giochi e musica.

Realme 7 5G dispone ovviamente della Realme UI, aggiornata ad Android 10. Tra le chicche pensate dal produttore abbiamo diverse funzionalità fotografiche: tra queste l’algoritmo super anti-shaking che garantisce una ripresa stabile anche in movimento e la modalità Super Nightscape per gli scatti notturni.

Prezzo e uscita di Realme 7 5G

Realme 7 5G è viene lanciato in Italia nelle colorazioni Mist Blue e Flash Silver in versione 6-128 GB ed è già disponibile in preordine su Amazon.it al prezzo speciale di lancio di 229 euro (uscita il 27 novembre 2020), al posto di 279 euro. Potete acquistarlo al link qui sotto: