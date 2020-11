Il 2020 ormai si va concludendo e gli addetti ai lavori del mondo della tecnologia sono già proiettati verso il prossimo anno: nelle scorse ore sono così emerse delle indiscrezioni che riguardano Samsung e i modelli di fascia alta che il colosso coreano avrebbe in progetto di lanciare nel 2021 e vi sarebbe qualche interessante sorpresa.

Stando a quanto svelato da Max Weinbach con un messaggio su Twitter, infatti, il colosso coreano avrebbe in programma il lancio anche di Samsung Galaxy Z Fold FE, ossia una versione meno potente del suo costosissimo smartphone pieghevole.

Ricordiamo che il primo device FE (che sta per Fan Edition) è stato lanciato da Samsung nel 2017 (si trattava di una versione riveduta e corretta di Samsung Galaxy Note 7) e nel 2020 è poi toccato al Samsung Galaxy S20 FE (telefono che sta conquistando tanti utenti e basta leggere la nostra recensione per capire il perché).

I presunti smartphone top di gamma di Samsung del 2021

Questo è l’elenco dei device che, a dire di Weinbach, Samsung ha in programma di lanciare nel corso del prossimo anno:

Galaxy S21 FE

Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold FE

Il leaker aggiunge inoltre che tre di questi device potranno contare sul supporto S Pen, senza tuttavia specificare i modelli a cui fa riferimento (stando a precedenti indiscrezioni, tra di essi vi sarebbero Samsung Galaxy S21 Ultra e Samsung Galaxy Z Fold 3).

Ed a proposito di S Pen, non sarà sfuggito ai più attenti che tra gli smartphone elencati mancano quelli della serie Galaxy Note, non è chiaro se per una “dimenticanza” o a sostegno delle “voci” secondo cui il produttore avrebbe deciso di sospendere questa gamma (o, persino, di terminarla).

Sarà interessante scoprire se con il presunto Samsung Galaxy Z Fold FE il produttore riuscirà a lanciare sul mercato uno smartphone pieghevole ad un prezzo “accessibile”, magari al di sotto della soglia dei 1.000 euro.

Leggi anche: la recensione di Samsung Galaxy Z Fold2 5G