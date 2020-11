Fra le tante novità che Google ha implementato all’interno di Android 11 – le trovate tutte ben spiegate e mostrate nel nostro video in calce alla news -, compare l’importante cambiamento grafico e funzionale del menu di accensione/spegnimento. Oltre a permettere di accendere/spegnere e riavviare il proprio smartphone, il nuovo menu di accensione integra Google Pay, Google Home e molto altro.

Ritorna il tasto screenshot nel power menu

L’arrivo delle patch di sicurezza di novembre 2020 per la gamma Google Pixel, sembra portare con sé una interessante novità che alcuni utenti stanno scoprendo in queste ore: il ritorno del tasto screenshot nel power menu. Infatti, com’è possibile notare nell’immagine presente qui in basso, sulla stessa riga dei tasti di emergenza e di spegnimento, ecco apparire il tasto “Screenshot“.

La nuova funzionalità sembra dipendere dalla navigazione a due tasti, mentre nel caso in cui la funzione Lockdown dovesse essere disabilitata – si tratta di una funzione estremamente importante che permette di bloccare temporaneamente tutti i sensori biometrici del telefono -, il tasto rapido per effettuare gli screenshot non sarà più fisso ma bensì flottante. Si tratta di un cambiamento molto apprezzato dalla community e per gli utenti che preferiscono la navigazione a due tasti.

Avete anche voi notato questa novità dopo avere aggiornato alle patch di sicurezza di novembre? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.