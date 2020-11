Ieri era quello che avrebbe dovuto essere il giorno in cui il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti avrebbe chiuso l’app video TikTok negli USA ma, a quanto pare, l’applicazione di ByteDance al momento si è salvata.

Ricordiamo che ormai da mesi questa applicazione è considerata come una potenziale minaccia alla sicurezza nazionale negli Stati Uniti, in quanto è accusata di raccogliere dati di aziende e consumatori americani e di inviarli al governo cinese e l’Amministrazione Trump l’ha inserita nell’elenco dei “nemici” (così come ha fatto con Huawei), tanto da arrivare ad obbligare sia Apple che Google a rimuovere l’app dai rispettivi store mobile.

TikTok può continuare la sua avventura negli Stati Uniti

Trump ha provato a costringere ByteDance a cedere le operazioni negli Stati Uniti di TikTok ad un’azienda americana ma l’accordo non è stato finalizzato e, pertanto, da ieri le società USA avrebbero dovuto smettere di fare affari con questa applicazione, che avrebbe dovuto essere esclusa dagli store mobile.

Ebbene, alla fine è andata diversamente da quanto auspicato dall’Amministrazione Trump, in quanto una sentenza di pochi giorni fa ha sospeso il ban dell’applicazione e il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha deciso di non attuare l’ordine di chiusura “in attesa di ulteriori sviluppi legali”.

Una situazione in divenire che potrebbe essere soggetta a notevoli cambiamenti a partire dal 20 gennaio 2021, giorno in cui subentrerà l’Amministrazione Biden: ci si chiede, infatti, se il nuovo Presidente degli Stati Uniti manterrà l’attuale posizione nei confronti delle aziende cinesi o se, al contrario, farà marcia indietro.

Non è solo TikTok a sperare che con Biden la musica possa cambiare, in quanto anche Huawei si augura di poter tornare a fare affari con le aziende statunitensi e lasciarsi alle spalle un periodo caratterizzato da notevoli difficoltà.

Stando agli addetti ai lavori, il Presidente eletto Biden avrebbe in programma di annullare da subito molte delle modifiche apportate da Trump tramite ordini esecutivi. Staremo a vedere.

