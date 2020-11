RedMagic annuncia oggi due novità per il mercato europeo, che abbiamo già iniziato a conoscere quest’estate: stiamo parlando dello smartphone RedMagic 5S, che accoglie la colorazione Eclipse Black, e delle cuffie true wireless da gaming Cyberpods.

RedMagic 5S anche nella colorazione Eclipse Black

RedMagic 5S è stato presentato in Cina quest’estate ed è uno smartphone pensato per il gaming che decisamente non passa inosservato. Tra le sue caratteristiche tecniche possiamo trovare display da 6,65 pollici a 144 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 865 con modem 5G, 8/12/16 GB di RAM LPDDR5, 128/256 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore da 64+8+2 MP, sistema di raffreddamento Trinity Cooling e la generosa batteria da 4500 mAh.

Lo smartphone è stato lanciato in Cina ad agosto nelle colorazioni Sonic Silver e Pulse, ma sarà disponibile in Europa nell’esclusiva versione Eclipse Black a partire dal 20 novembre 2020: il prezzo consigliato per RedMagic 5S è di 579 euro.

Al debutto RedMagic Cyberpods, le nuove TWS da gaming

RedMagic presenta per il mercato europeo anche le nuove cuffie true wireless RedMagic Cyberpods pensate per i giocatori. Secondo l’azienda i punti di forza sono costituiti dalla bassa latenza (fino a 39 ms), dalla qualità del suono sia per il gaming che per la musica, dal design accattivante, dalla durata della batteria e dalla leggerezza.

Le cuffie Bluetooth 5.0 pesano infatti 5 grammi e promettono un’autonomia di circa 20 ore con una singola carica, numeri che potrebbero convincere diversi utenti. Le RedMagic Cyberpods saranno disponibili all’acquisto in Europa dal 20 novembre 2020 al prezzo di 49,90 euro.

L’azienda ha già anche pensato a qualche interessante iniziativa per il Black Friday: a partire dal 13 novembre gli utenti avranno a disposizione una pagina dedicata dove sarà possibile ottenere buoni sconto da 50 euro per l’acquisto di un nuovo smartphone e potranno partecipare a uno speciale concorso per provare a vincere un RedMagic 5S e le cuffie Cyberpods.