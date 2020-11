Lo scorso maggio OnePlus rilasciava OxygenOS 10 per OnePOlus 5 e 5T, ma l’aggiornamento software era talmente ricco di bug e problemi, che la compagnia aveva addirittura deciso di non pubblicare sul proprio sito di supporto i link rapidi per il download dei file temendo che tanti altri utenti potessero aggiornare e ritrovarsi con un telefono non al 100% della forma.

Novità aggiornamento OxygenOS 10.0.1 OnePlus 5

Dopo vari mesi di attesa e tanta pazienza da parte di chi ancora oggi possiede e utilizza OnePlus 5, in queste ore la compagnia annuncia l’arrivo dell’aggiornamento OxygenOS 10.0.1 per OnePlus 5. Come viene dichiarato nel changelog condiviso sulla pagina web ufficiale del forum di OnePlus, la compagnia sottolinea un gran numero di fix e altre novità, fra cui:

aggiornamento alle patch di sicurezza di settembre 2020;

aggiornamento del package GSM ad agosto 2020;

correzione di un bug che interessava la registrazione delle chiamate;

correzione di un bug che disattivava la sveglia quando il telefono veniva spento;

aggiunta della stabilizzazione elettronica dell’immagine per offrire scatti più stabili;

aggiunta della gesture per tornare indietro dalla parte inferiore dello schermo (solo per OnePlus 5T).

Come aggiornare OnePlus 5

Come per ogni aggiornamento software OnePlus, anche quello relativo alla OxygenOS 10.0.1 verrà rilasciato a scaglioni. La prima fase di rollout serve infatti all’azienda per assicurarsi dell’assenza di bug importanti, e poi così procedere alla propagazione dell’update ad una maggiore platea di utenti.

Se non volete attendere l’arrivo della notifica di aggiornamento software, potete procedere a scaricare l’immagine OTA incrementale dal link qui in basso. Invece, per quanto riguarda OnePlus 5T, l’azienda dichiara che il rollout partirà presto anche per esso, ma non sappiamo quando.

Scarica OTA incrementale OxygenOS 10.0.1