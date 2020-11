C’è voluto qualche mese, ma alla fine anche la fotocamera anteriore di OnePlus 8 Pro è passata dalle mani di DxOMark per un giudizio. Mentre il comparto fotografico principale non brilla particolarmente, secondo il noto sito, come se la sarà cavata per quanto riguarda i selfie? Andiamo a scoprirlo.

OnePlus 8 Pro si piazza 12° nella classifica DxOMark per i selfie

La fotocamera anteriore di OnePlus 8 Pro se l’è cavata nei test eseguiti da DxOMark, ma non è stato comunque sufficiente per entrare nell’attuale top 10, guidata da Huawei Mate 40 Pro (104 punti), Huawei P40 Pro (103) e ASUS ZenFone 7 Pro (101). Lo smartphone del produttore cinese ha totalizzato 93 punti (97 per le foto e 87 per i video) e si è piazzato al 12° posto tra Huawei Mate 30 Pro e iPhone 11 Pro Max.

Prima di scoprire i pro e i contro, riepiloghiamo l’hardware a disposizione di OnePlus 8 Pro per questo tipo di scatti: ad accompagnare i quattro sensori posteriori, frontalmente troviamo un singolo sensore da 16 MP Sony IMX471 con apertura f/2.4, messa a fuoco fissa ed EIS.

DxOMark ha apprezzato in particolare le tonalità della pelle, il bilanciamento del bianco, la resa cromatica, i volti ben esposti, l’esposizione accurata nei video, i buoni dettagli nelle foto all’esterno, il rumore ben controllato nei video e l’ampia profondità di campo per i selfie di gruppo. Tra i contro troviamo invece il rumore ben visibile nelle foto, i pochi dettagli catturati negli scatti con poca luce, la gamma dinamica limitata, il clipping nelle immagini ad alto contrasto, gli errori nella profondità di campo dell’effetto bokeh, la perdita di dettagli con il flash, i colori non uniformi in alcune situazioni, la messa a fuoco imprecisa nei soggetti vicini nei video, qualche distorsione e alcuni artefatti nella stabilizzazione dei video.

Se volete scoprire la review della fotocamera anteriore di OnePlus 8 Pro da parte di DxOMark potete seguire questo link, mentre qui in basso potete trovare la nostra recensione completa.

Leggi anche: recensione OnePlus 8 Pro