Nell’attesa del prossimo Black Friday, il mercato degli store online è in fermento e lunedì 9 novembre ci riserva una bella ondata di offerte che riguardano i prodotti Android stock. Sono infatti cinque gli smartphone il cui street price è continuato a scendere negli ultimi giorni o è andato stabilizzandosi: Nokia 7.2, Motorola Edge+, Moto G 5G Plus, Moto G8 Plus e Google Pixel 4 XL.

Migliori offerte su smartphone Android

L’offerta più interessante ha come protagonista Motorola Moto G8 Plus, adesso disponibile IBS.it al prezzo di 236 euro. Si tratta di un dispositivo che – complice lo street price in discesa, il prezzo di listino è 270 euro – dimostra di avere tutte le carte in regola per contendersi, insieme a Huawei P30 Lite e Samsung Galaxy A50, lo scettro di migliore smartphone della fascia media: è completo, equilibrato, per chi cerca semplicità d’uso e discrete prestazioni un buon comparto fotocamera e un’autonomia eccellente.

Scendono sempre più i prezzi di Google Pixel 4 XL e Motorola Edge+, che oggi rappresentano le “punte di diamante” del panorama Android stock, che vengono proposti online rispettivamente a 719 euro e 899 euro. Per niente male però le offerte che stanno riguardando Nokia 7.2 e Motorola Moto G 5G Plus, due valide alternative, seppur per motivi diversi, nella fascia, piuttosto affollata, dei medio di gamma.

Leggi anche: Miglior smartphone Android