Il mese scorso si trattava più che altro di un’ipotesi, ma stanno arrivando conferme in queste ore: Huawei avrebbe venduto il brand HONOR a una nuova joint venture statale. Ancora niente di ufficiale, ma sembra che l’affare sia ormai praticamente fatto e che si attenda solo l’annuncio, previsto intorno al 20 novembre.

Huawei ha venduto HONOR?

Il mese scorso l’analista Ming-Chi Kuo lanciò l’ipotesi di una vendita del brand HONOR come possibile contromisura da parte di Huawei per “aggirare” il ban USA: in questo modo il brand risulterebbe completamente indipendente dall’azienda cinese nel mirino dell’amministrazione Trump (in attesa di scoprire cosa accadrà dopo i recenti risultati delle elezioni), e potrebbe dunque tornare a sfruttare i servizi Google.

Quelle che sembravano essere solo ipotesi potrebbero presto trasformarsi in realtà, perché dalla Cina arrivano conferme riguardo la vendita di HONOR da parte di Huawei, con annuncio ufficiale atteso intorno al 20 novembre. In base a quanto riportato il brand verrebbe acquistato da una joint venture di Stato, con la possibilità, per la nuova società, di acquistare e utilizzare chip 5G.

Contattata dai colleghi di Android Headlines, HONOR ha risposto sostenendo di non avere un commento da fare al riguardo, per ora. Le parole sembrano quasi una sorta di conferma, visto che di solito si tende a negare fermamente questo tipo di indiscrezioni; anche quel “per ora” lascia un po’ aperta la questione.

Cosa succederebbe a HONOR, nel caso venisse ufficializzata la vendita? Non è dato saperlo con certezza: potrebbe semplicemente proseguire per la sua strada senza cambiare troppo il suo target, “staccandosi” dalla casa madre Huawei e proseguendo con la vendita di smartphone (e non solo), magari tornando ai servizi Google. Non ci resta che attendere qualche giorno per saperne di più.

