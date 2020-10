Come ben sappiamo il ban USA contro Huawei è la causa di non poche grane per il colosso cinese, a partire dalla battaglia impari fra AppGallery e il Play Store – nonostante lo store di Huawei stia macinando numeri davvero ragguardevoli – fino ai problemi di approvvigionamento dei componenti sviluppati da compagnie americane.

Via HONOR per aggirare il ban USA

Queste (e tante altre) difficoltà che Huawei sta cercando in tutti i modi di superare potrebbero portare la compagnia a valutare una mossa estremamente audace: vendere il brand HONOR. Ad avanzare questa ipotesi e a valutarne gli impatti economici nel breve periodo ci pensa l’analista Ming-Chi Kuo.

Nel suo rapporto Kuo sottolinea che una delle più probabili contromisure di Huawei per tamponare il ban USA potrebbe essere quella di vendere il brand. Secondo l’analista, infatti, seguendo questa strada si renderebbe il brand completamente indipendente da Huawei e quindi fuori dalla morsa del ban voluto dall’amministrazione Trump.

In questo modo HONOR potrebbe continuare a crescere e posizionarsi non più solo nella fascia bassa del mercato, ma magari anche sviluppare e commercializzare prodotti di fascia medio-alta/alta. Ovviamente il rapporto di Ming-Chi Kuo va visto unicamente come una stima dei pro e contro di tale operazione, e non è detto che Huawei stia valutando di separarsi dal suo brand.

Cosa ne pensate di questa eventualità? Secondo voi “liberando” HONOR riuscirà ad alleggerire il peso del ban?

In copertina HONOR 9X Pro