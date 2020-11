Google continua a darsi da fare per migliorare Google Maps, app che sta ricevendo una notevole attenzione e che ultimamente ha ricevuto varie funzioni utili. Quella cui accenniamo non rientra però nelle ultime novità, ma è una chicca degna d’attenzione che permette di tornare indietro nel tempo e dare un’occhiata a come erano le strade e i luoghi qualche anno fa servendosi di Google Street View. Vediamo di che si tratta.

Come sbirciare nel passato con Street View su Google Maps

Tramite un videoclip di ben 6 anni fa intitolato Go back in time with Street View, la casa di Mountain View mostrava agli utenti una funzione con cui vedere com’era un luogo in passato. Una sorta di macchina del tempo che, pur non funzionando ovunque, è resa possibile grazie all’archivio dei dati di Google.

Per il momento, non funziona sull’app per smartphone, ma solo sulla versione desktop di Google Maps. Basta un click su Street View e, laddove presente, bisogna toccare l’icona relativa che si trova in alto a sinistra, scorrendo poi tramite un cursore gli anni precedenti all’ultimo aggiornamento registrato.

Ecco un esempio di Piazza del Colosseo.

Dunque, una funziona curiosa, che pur non essendo una novità, in molti (forse) non conoscevano.