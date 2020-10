Il team di Google è impegnato in un lavoro di continuo miglioramento dei vari servizi offerti dal colosso di Mountain View agli utenti e tra le applicazioni che presto potrebbero introdurre alcune novità vi è anche Google Home App, già protagonista di diverse modifiche negli ultimi mesi.

In test modifiche all’interfaccia di Google Home app

Pare, infatti, che il team di sviluppatori stia testando un menu delle impostazioni ridisegnato per Nest Hub, Google Home ed altri dispositivi.

Per modificare le impostazioni, è necessario aprire prima il dispositivo nell’app Google Home e toccare l’icona a forma di ingranaggio nell’angolo in alto a destra. Di solito, in questi casi viene visualizzato un elenco molto lungo di “Impostazioni dispositivo” ma con la nuova interfaccia in fase di test il menu viene ridisegnato e mostra in alto il nome del device che si sta modificando.

La nuova pagina si divide in due sezioni: dalla prima, chiamata Generale, è possibile accedere ad alcuni sottomenu per visualizzare le informazioni sul dispositivo (come le versioni del firmware, gli indirizzi IP e Mac e e altre “informazioni tecniche”), i dettagli su riconoscimento e condivisione e le opzioni relative a notifiche e Benessere Digitale (come Modalità Notte e Modalità Non Disturbare); dalla seconda è invece possibile accedere alle caratteristiche del dispositivo (cornice, display, audio, chiamate video e voce, videocamera Nest), il tutto con un’interfaccia più ordinata.

Come cambia il menu delle impostazioni

A seguire l’attuale interfaccia (a sinistra) e quella ridisegnata (a destra):

Questa riprogettazione delle impostazioni del dispositivo di Google Home app non è ancora stata ampiamente implementata e pare supportare al momento soltanto gli smart display Nest Hub Max.

In attesa di informazioni ufficiali da parte di Google, potete scaricare la più recente versione disponibile (ad oggi è la release 2.29.1.7) da APK Mirror (qui trovate la pagina dedicata) o dal Play Store attraverso il seguente badge: