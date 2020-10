Blackview sta rafforzando la propria posizione nel mercato dei rugged phone e lo fa continuando a presentare nuovi prodotti in grado di rivoluzionare un mercato che sta progressivamente conquistando i propri spazi.

L’ultimo nato in casa del produttore cinese è Blackview BL 6000 Pro 5G, che unisce la velocità della connessione di ultima generazione a una elevata resistenza ai maltrattamenti, all’acqua, allo sporco e alle temperature estreme. Grazie alle certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810G è in grado di sopravvivere a immersioni, urti, cadute e forti shock, anche termici.

Potete portarlo in spiaggia ma anche sulle piste da sci, nei cantieri o nelle escursioni in campagna o in montagna, senza temere che qualcosa possa danneggiarlo. E con l’inverno che si avvicina a grandi passi ecco Ice Mode, che vi permette di utilizzarlo anche a 30 gradi sotto zero, utilizzando le funzioni base come telefono, messaggi, contatti e fotocamera.

Previous Next Fullscreen

Oltre a essere lo smartphone 5G più resistente al mondo, Blackview BL6000 Pro è anche il primo rugged phone a supportare tale tecnologia, permettendo quindi di usufruire delle reti veloci anche in situazioni nelle quali altri smartphone non potrebbero operare correttamente.

Non sfigura nemmeno il comparto fotografico, con una tripla fotocamera posteriore, con sensore Sony IMX582 da 48 megapixel e sensore frontale, inserito in un foro del display, da 16 megapixel. Il software della fotocamera permette di effettuare scatti notturni, con HDR e perfino sott’acqua, con risultati di alto livello in ogni situazione.

È non vanno scordati la batteria da 5.280 mAh per una grande autonomia e Android 10, che contribuisce a ridurre i consumi. La dotazione include anche NFC, per pagamenti in mobilità, sensore di pressione atmosferica, lettore di impronte digitali e ricevitore GPS/GLONASS/Beidou/Galileo.

Lo smartphone arriverà breve su Indiegogo, ma al momento non ci sono dettagli sulla data di lancio e sul prezzo. Trovate ulteriori dettagli nella pagina ufficiale del produttore.

Informazione Pubblicitaria