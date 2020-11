A partire da oggi, e fino a domenica 22 novembre, Samsung offre una ghiotta opportunità agli utenti appassionati di tecnologia evoluta, in particolare di smartphone pieghevoli.

Collegandosi al sito ufficiale o accedendo all’app Samsung Members è infatti possibile ottenere un voucher del valore di 500 euro per l’acquisto di Samsung Galaxy Z Fold2 5G, Samsung Galaxy Z Flip e Samsung Galaxy Z Flip 5G. Per sfruttare il bonus dovrete semplicemente visitare la pagina che trovate linkata a fine articolo e scaricare il voucher.

Non ci sono particolari limitazioni, se non quella che permette a ciascun destinatario dell’iniziativa di ottenere un solo voucher. Potete comunque leggere il regolamento completo a questo indirizzo.

Una volta ottenuto il codice potrete utilizzarlo per ricevere uno sconto di 500 euro sull’acquisto di Samsung Galaxy Z Fold2 5G o Samsung Galaxy Z Flip/5G, da effettuare presso il Samsung Shop Online o presso uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa e distribuiti su tutto il territorio italiano.

Dovrete scegliere in anticipo se completare l’acquisto online oppure in uno degli store convenzionati, visto che i codici sconto generati saranno diversi. Mentre il voucher per l’acquisto online mostra un semplice codice alfanumerico, quello valido per gli store fisici include un codice a barre, insieme alla lista dei model number che partecipano all’iniziativa.

Se siete interessati all’acquisto e volete risparmiare immediatamente 500 euro, non vi resta che visitare il link sottostante e richiedere il vostro voucher.

