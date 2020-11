Samsung è una delle più importanti aziende hi-tech in tutto il mondo per tanti e diversi motivi, ma certamente lo è anche per l’ottima qualità dei suoi sensori fotografici. In queste ore la compagnia svela il nuovo sensore ToF ISOCELL Vizion 33D, il qualche secondo l’azienda sarà in grado di offrire le “migliori esperienze fotografiche e di AR/VR, nonché la scansione 3D e gli effetti bokeh nei video“.

Tanta tecnologia per foto e video

All’interno del sensore ToF è presente il meglio che Samsung può offrire dal punto di vista tecnologico. ISOCELL Vizion 33D è in grado di tracciare oggetti in movimento grazie ad un particolare sistema 4-tap a 120 fps. La modulazione 4-tap permette ad ogni pixel del sensore di ricevere quattro segnali di fase simultanei a 0, 90, 180 e 270 gradi, e generare una immagine di profondità con un singolo scatto.

Il sensore ha un consumo pari a 400 mW ed ha una risoluzione di 640 x 480 pixel ed una distanza di operatività compresa fra 0.2 e 5 metri. Samsung sottolinea inoltre che il sensore ISOCELL Vizion 33D rappresenta la soluzione ideale per i sistemi di sblocco facciale 3D di nuova generazione, ma anche per il riconoscimento del volto durante i pagamenti mobile.

Questo ci porta a presumere che l’azienda integrerà il sensore all’interno di smartphone Galaxy non ancora annunciati, ed ovviamente il nostro pensiero va a Samsung Galaxy S21 la cui data di lancio sembra essere ormai confermata.