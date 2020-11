Rimaniamo in tema “green” sia in casa OPPO sia in quella Huawei con le iniziative di oggi dei produttori: da un lato abbiamo OPPO che lancia i Green Days, un programma di offerte e novità spalmato su tutto il mese di novembre, dall’altro Huawei ci tiene a sottolineare il suo impegno per l’ambiente e i tanti piccoli passi per fare la differenza, partendo proprio dal suo Huawei Mate 40 Pro.

Novembre è il mese degli OPPO Green Days

OPPO annuncia oggi gli OPPO Green Days, che dureranno per tutto il mese di novembre. L’iniziativa è composta da sconti su alcuni prodotti e da novità al debutto sul territorio italiano: tra queste troviamo le nuove Enco X, cuffie true wireless con cancellazione attiva del rumore, e le edizioni speciali di OPPO Find X2 Pro e OPPO Reno4 Pro, dotate di un’inedita colorazione verde.

I Green Days si aprono proprio oggi con il lancio dell’edizione speciale di questi due smartphone, che ha visto la collaborazione di Pantone. OPPO Find X2 Pro è un dispositivo 5G di fascia alta con tripla fotocamera posteriore, mentre OPPO Reno4 Pro spinge in particolare sui video con le funzioni Ultra Night Video e Ultra Steady Video 3.0. Entrambi sono già disponibili su Amazon nella particolare colorazione verde al prezzo consigliato di rispettivamente 1199 e 849,99 euro.

Nella seconda metà di novembre avverrà invece il lancio delle OPPO Enco X, cuffie con cancellazione attiva del rumore realizzate in collaborazione con Dynaudio; alimentate da un sistema acustico DBEE 3.0 e caratterizzate da un innovativo design strutturale, saranno disponibili all’acquisto su Amazon al prezzo consigliato di 179 euro.

Durante tutto il mese potremo infine trovare promozioni esclusive sui prodotti OPPO della serie A, Find e Reno, che culmineranno in occasione del Black Friday. Continuate a seguirci per conoscere ulteriori dettagli sulle offerte.

Huawei Mate 40 Pro è lo smartphone più green di sempre del produttore

In occasione dell’arrivo in Italia di Huawei Mate 40 Pro, la casa cinese fa il punto della situazione sugli impegni per un futuro più sostenibile e svela i risultati di una ricerca sulle abitudini di italiani ed europei.

Con Huawei Mate 40 Pro l’azienda si è impegnata per ridurre del 28% gli imballaggi in plastica e diminuire del 90% la documentazione cartacea inclusa nella confezione (niente garanzia, solo digitale, e QuickStart Guide che passa da 340 a 44 pagine). In base a quanto riportato, solo il 3,8% della confezione dello smartphone è in plastica, e con la rimozione dell’involucro protettivo si raggiunge una riduzione di 18.000 kg di plastica ogni 10 milioni di unità.

Inoltre, Huawei ha introdotto l’uso di un inchiostro di soia, decomponibile al 100%, al posto di quello classico a base di petrolio. Tutti questi piccoli passi permettono una riduzione delle emissioni di CO2 di oltre 12.000 tonnellate ogni 10 milioni di unità.

Da una ricerca svolta in Europa occidentale, emerge che gli italiani sono i più attivi per quanto riguarda la raccolta differenziata: il 76% del campione ricicla quotidianamente, mentre in Europa si scende al 55%. In base ai dati, un consumatore su quattro (si sale al 29% in Italia) vorrebbe la rimozione totale della plastica dal packaging dei prodotti entro il 2025, mentre nel nostro Paese il 35% vorrebbe questo già entro la fine del 2021.

Il 70% degli europei (71% in Italia) vorrebbe poi che fossero eliminati del tutto istruzioni e garanzie stampate su carta, in modo da ridurre il consumo di quest’ultima. Per quanto riguarda i rifiuti elettronici, il 20% del campione (28% da noi) ha confessato di gettare via i rifiuti invece di riciclarli o riutilizzarli: nel nostro Paese il 43% conserva almeno un vecchio smartphone, mentre in Europa l’1% della popolazione dichiara di avere oltre 10 telefoni conservati nei cassetti di casa.

Per saperne di più sulle iniziative Huawei per la riduzione dell’impatto ambientale potete fare riferimento a questo link.

