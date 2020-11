La ricarica wireless inversa è un modo interessante per utilizzare il caricabatterie Qi nel telefono per ricaricare anche altri dispositivi e Google Pixel 5 può contare su una feature che la rende ancora più semplice da sfruttare.

Solitamente per attivare la funzionalità di ricarica wireless inversa è necessario abilitare la relativa impostazione e ciò richiede vari passaggi da seguire.

Battery Share su Google Pixel 5 è molto smart

Per rendere più semplice il tutto, il team del colosso di Mountain View ha ideato una soluzione: nel momento in cui si collega Google Pixel 5 a un caricabatterie USB Type-C, si attiva automaticamente la condivisione della batteria.

La funzionalità Battery Share sul nuovo smartphone di punta di Google è pubblicizzata principalmente come un sistema studiato per trasformare il telefono in un power bank al volo (tramite il menu delle impostazioni o un toggle nel tab quick setting è possibile attivare rapidamente la funzione e caricare qualsiasi dispositivo compatibile con lo standard Qi, da un paio di auricolari a un altro telefono).

A differenza di altri dispositivi, tuttavia, Google Pixel 5 attiva automaticamente Battery Share quando viene collegato a una porta USB Type-C: l’utente visualizzerà una notifica la prima volta che la funzione si attiva ma poi accadrà ogni volta che si collega il telefono.

Questa funzionalità viene spiegata dal colosso di Mountain View in una pagina dedicata al supporto, ove viene precisato che Battery Share si spegnerà automaticamente nel caso in cui lo smartphone non rilevasse un altro device che utilizza la funzionalità di ricarica wireless inversa (e probabilmente è giusto così, in quanto lasciare la feature attiva a tempo indeterminato farebbe surriscaldare il telefono piuttosto rapidamente ed inutilmente).

Questa feature rientra in quella serie di “chicche” che rendono gli smartphone di Google così amati da chi si è avvicinato alla serie Pixel nel corso degli anni.

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Google Pixel 5